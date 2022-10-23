Ровно с понедельника отправляет школы на каникулы

С понедельника, 24 октября, в школах Ровно начинаются осенние каникулы. Они продлятся неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Ровно Александра Третьяка.

Сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара было принято решение с завтрашнего дня и на всю следующую неделю (24.10. - 30.10) ровенских школьников отправить на осенние каникулы. Соответственно, предварительное решение об объединении осенних и зимних каникул считается недействительным.

Детские садики работают в обычном режиме. В случаях, когда будет отсутствовать водоснабжение или электроэнергия - решение будет приниматься дополнительно.