Канело победил Сандерса и объединил три чемпионских пояса

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса на боксерском ринге. Так он объединил три чемпионских пояса.

Поединок состоялся на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США). На кону стояли титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA Super и WBO.

Сондерс в декабре выиграл единогласным решением судей у соотечественника Мартина Мюррея (39–6–1, 17 КО), защитив пояс чемпиона WBO. Канело выходил на ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21–3, 12 КО).

Весь бой феноменальный Канело доминировал в ринге, и в 8-м раунде его перевес стал решающим. Альварес просто избивал соперника, и на следующий раунд тот уже не вышел.