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Канело победил Сандерса и объединил три чемпионских пояса

Автор: Анастасия Рокитна

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса на боксерском ринге. Так он объединил три чемпионских пояса.

Об этом сообщает ESPN.

Поединок состоялся на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США). На кону стояли титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA Super и WBO.

Сондерс в декабре выиграл единогласным решением судей у соотечественника Мартина Мюррея (39–6–1, 17 КО), защитив пояс чемпиона WBO. Канело выходил на ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21–3, 12 КО).

Весь бой феноменальный Канело доминировал в ринге, и в 8-м раунде его перевес стал решающим. Альварес просто избивал соперника, и на следующий раунд тот уже не вышел.

Напомним, украинские боксеры победили россиян и получили четыре золотые награды.

Отметим, украинские боксеры завоевали рекордные 20 медалей на чемпионате Европы среди юниоров.

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