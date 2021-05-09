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Канело переміг Сандерса і об'єднав три чемпіонські пояси

Автор: Анастасія Рокитна

Мексиканський боксер Сауль Альварес переміг британця Біллі Джо Сондерса на боксерському рингу. Так він об'єднав три чемпіонські пояси.

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок відбувся на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні (США). На кону стояли титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO.

Сондерс у грудні виграв одноголосним рішенням суддів у співвітчизника Мартіна Мюррея (39-6-1, 17 КО), захистивши пояс чемпіона WBO. Канело виходив на ринг в лютому і захистив титули WBA Super і WBC, достроково перемігши в третьому раунді турецького боксера Авні Йилдирима (21-3, 12 КО).

Весь бій феноменальний Канело домінував у рингу, і в 8-му раунді його перевага стала вирішальною. Альварес просто бив суперника, і на наступний раунд той вже не вийшов.

Нагадаємо, українські боксери перемогли росіян і отримали чотири золоті нагороди.

Зазначимо, українські боксери завоювали рекордні 20 медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів.

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