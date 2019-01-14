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Кандидатуру Иванки Трамп рассматривают на пост главы Всемирного банка

Новости » Политика    14.01.2019 - 05:30
Кандидатуру Иванки Трамп рассматривают на пост главы Всемирного банка
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Сейчас уже есть имена претендентов из США

Дочь президента США Иванка Трамп рассматривается как кандидат на пост нового главы Всемирного банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Так, среди кандидатов есть и экс-посол в ООН Никки Хейли и Дэвид Мальпас, который работает в министерстве финансов США.

"Уже есть имена потенциальных кандидатов из Вашингтона, включительно с Дэвидом Мальпасом, который возглавляет международное направление в министерстве финансов США; Никки Хейли – экс-посла в ООН; Марком Грином - главой Агентства США по международному развитию (USAID); и даже Иванки Трамп, дочери президента", - говорится в сообщении.

Как отмечается,в минфине сообщили о "значительном количестве рекомендаций для хороших кандидатов". Сейчас в администрации США продолжается процесс просмотра.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Всемирного банка Джим Йон Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности.

Вместе с тем, во Всемирном банке уточнили, что с 1 февраля временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

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Новости Украины Всемирный банкСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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