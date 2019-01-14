Кандидатуру Іванки Трамп розглядають на посаду глави Світового банку

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Наразі вже є імена претендентів із США

Дочка президента США Іванка Трамп розглядається на посаду нового глави Світового банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Так, серед кандидатів є екс-посол в ООН Ніккі Хейлі та Девід Мальпас, який працює у міністерстві фінансів США.

"Вже є імена потенційних кандидатів з Вашингтона, включно з Девідом Мальпасом, який очолює міжнародний напрям в міністерстві фінансів США; Ніккі Гейлі – екс-посла в ООН; Марком Гріном - головою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); і навіть Іванки Трамп, дочки президента", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається,в мінфіні повідомили про "значну кількість рекомендацій для хороших кандидатів". Зараз в адміністрації США триває процес перегляду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Світового банку Джим Йон Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді.

Разом з тим, у Світовому банку уточнили, що з 1 лютого тимчасово виконуючим обов'язки президента стане головний виконавчий директор, болгарський економіст Крісталіна Георгієва.