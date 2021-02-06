Кандидатура в работе: в МИД рассказали, когда назначат руководителя миссии НАТО

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина работает над назначением главы миссии НАТО в Украине. Процесс затянулся, но не намеренно.

Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас есть кандидатура, которая рассматривается и ее прорабатывают в Офисе президента Украины.

"Сейчас на рассмотрение президента внесена кандидатура, в Офисе президента она обрабатывается. Это определенный процесс. И как только мы получим согласования, мы запустим все эти процедуры. Но ни какого системного, злонамиреного промедление с назначением посла при НАТО нет. Просто иногда так складываются обстоятельства", - сказал Кулеба.

Ранее глава Министерства обороны Украины Андрей Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО. В рамках реформы были созданы новые органы военного управления.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретится с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.