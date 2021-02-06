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Кандидатура в роботі: у МЗС розповіли, коли призначать керівника місії НАТО

Київ, Субота 06 лютого 2021 20:04
Кандидатура в роботі: у МЗС розповіли, коли призначать керівника місії НАТО
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна працює над призначенням глави місії НАТО в Україні. Процес затягнувся, але не навмисно.

Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що зараз є кандидатура, яка розглядається і її опрацьовують в Офісі президента України.

"Зараз на розгляд президента внесена кандидатура, в Офісі президента вона обробляється. Це певний процес. І як тільки ми отримаємо погодження, ми запустимо всі ці процедури. Але жодного системного, злонамиреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає. Просто іноді так складаються обставини", - сказав Кулеба.

Раніше глава Міністерства оборони України Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до отримання сумісності з НАТО. У рамках реформи були створені нові органи військового управління.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 лютого здійснить візит до штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де зустрінеться з генеральним секретарем альянсу Йенсом Столтенбергом.

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