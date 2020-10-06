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Кандидатов в вице-президенты США на дебатах разделят плексигласовым заграждением

Солт-Лейк-Сити, Вторник 06 октября 2020 02:47
Кандидатов в вице-президенты США на дебатах разделят плексигласовым заграждением
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Инна Собора

Вице-президент Майк Пенс и кандидат от Демократической партии Камала Харрис будут разделены барьером из плексигласа во время дебатов. Решение было принято на фоне заражения президента США Дональда Трампа коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Дебаты состоятся через шесть дней после того, как Трамп объявил, что заразился коронавирусом. Это единственные запланированные дебаты между кандидатами в вице-президенты. Они состоятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

И Харрис, и Пенс в последние дни дали отрицательный результат на коронавирус.

Пресс-секретарь Пенса заявила: "Если сенатор Харрис хочет окружить себя крепостью, действуйте". Кампания Байдена от комментариев отказалась.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов снова провести дебаты с президентом Дональдом Трампом, у которого коронавирус, если это безопасно.

Как писало РБК-Украина, 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Вскоре Трамп заявил, что заразился коронавирусом.

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