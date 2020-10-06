Кандидатів у віце-президенти США на дебатах розділять плексігласовим загородженням

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Віце-президент Майк Пенс і кандидат від Демократичної партії Камала Харріс будуть розділені бар'єром з плексигласу під час дебатів. Рішення було прийнято на тлі зараження президента США Дональда Трампа коронавірусів.

Про це повідомляє Reuters.

Дебати відбудуться через шість днів після того, як Трамп оголосив, що заразився коронавірусом. Це єдині заплановані дебати між кандидатами у віце-президенти. Вони відбудуться 7 жовтня в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

І Харріс, і Пенс в останні дні дали негативний результат на коронавірус.

Прес-секретар Пенса заявила: "Якщо сенатор Харріс хоче оточити себе фортецею, дійте". Кампанія Байдена від коментарів відмовилася.

Раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що готовий знову провести дебати з президентом Дональдом Трампом, у якого коронавірус, якщо це безпечно.

Як писало РБК-Україна, 30 вересня відбувся перший раунд дебатів Трампа і Байдена. Незабаром Трамп заявив, що заразився коронавірусом.