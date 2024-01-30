Кандидати у президенти Фінляндії посперечались через відповідь на дзвінок від Путіна

У Фінляндії між експрем’єром Александром Стуббом та колишнім міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто, які претендують на посаду президента, відбулась дискусія. Її причиною послугувало питання щодо того, чи відповідати на дзвінок диктатора Кремля Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Фінські політики Стубб і Хаавісто мають різні погляди з приводу відповіді на ймовірний дзвінок Путіна з привітанням щодо обрання.

Зокрема, Стубб наголосив, що якби Путін зателефонував би з привітаннями, телефон дзвонив би дуже довго.

"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", - сказав кандидат.

На відміну від свого суперника Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку.

"Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в Президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання. У мене б не було предметної політичної дискусії без координації", - зауважив опонент Стубба.