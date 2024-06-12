Кандидати майже узгоджені. Politico дізналися, хто може зайняти ключові керівні посади в ЄС

Чотири ключові кандидатури на керівні посади в ЄС майже узгоджені. Даний процес відбувається незвично швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як стверджує видання, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заступить на другий термін у якості президентки Європейської комісії.
Зазначається, що Європейська народна партія, яка залишається найбільшою політичною силою після європейських виборів, хоче гарантувати другий п'ятирічний мандат фон дер Ляєн.
Колишній прем'єр Португалії Антоніу Кошта є лідером у гонці за посадою президента Європейської ради, яку зараз обіймає Шарль Мішель.
Втім, як зазначають у виданні, справу ще не вирішено, адже кандидатуру Кошти все ще можуть ускладнити "проблеми із законом" через оголошення йому прокуратурою підозри у зловживанні впливом минулого року.
Також за даними ЗМІ, чинна президентка Європейського парламенту Роберта Мецола отримає ще один термін на два з половиною роки на цій же посаді. Але останнє слово щодо цього рішення залишається за самим парламентом, а не за лідерами ЄС.
Основною претенденткою на посаду глави зовнішньополітичного відомства, яку зараз обіймає Жозеп Боррель, є прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
У Politico додали, що план узгодження щодо посад очікується під час неформальної вечері, наміченої для лідерів блоку на 17 червня.
Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував виключити голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн із зустрічі 17 червня, на якій глави держав та урядів обговорять найвищі посади в ЄС.
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