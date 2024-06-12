Кандидати майже узгоджені. Politico дізналися, хто може зайняти ключові керівні посади в ЄС

Як стверджує видання, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заступить на другий термін у якості президентки Європейської комісії.

Зазначається, що Європейська народна партія, яка залишається найбільшою політичною силою після європейських виборів, хоче гарантувати другий п'ятирічний мандат фон дер Ляєн.

Колишній прем'єр Португалії Антоніу Кошта є лідером у гонці за посадою президента Європейської ради, яку зараз обіймає Шарль Мішель.

Втім, як зазначають у виданні, справу ще не вирішено, адже кандидатуру Кошти все ще можуть ускладнити "проблеми із законом" через оголошення йому прокуратурою підозри у зловживанні впливом минулого року.

Також за даними ЗМІ, чинна президентка Європейського парламенту Роберта Мецола отримає ще один термін на два з половиною роки на цій же посаді. Але останнє слово щодо цього рішення залишається за самим парламентом, а не за лідерами ЄС.

Основною претенденткою на посаду глави зовнішньополітичного відомства, яку зараз обіймає Жозеп Боррель, є прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

У Politico додали, що план узгодження щодо посад очікується під час неформальної вечері, наміченої для лідерів блоку на 17 червня.