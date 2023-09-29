ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кандидатам у президенти США запропонували відвідати Україну, - ОП

Київ, П'ятниця 29 вересня 2023 19:22
UA EN RU
Кандидатам у президенти США запропонували відвідати Україну, - ОП Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Українська влада запропонувала кандидатам у президенти США відвідати нашу країну. Це б допомогло їм сформувати позицію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака на зустрічі з журналістами.

"Ми постійно тримаємо контакт з обома партіями Конгресу. І цей контакт триває протягом усього часу. Більше того, ми запросили всіх кандидатів в Україну, щоб їхня позиція щодо України була сформована після того, як вони все на власні очі побачать", - заявив Єрмак.

Він нагадав, що в Україну вже приїжджали колишній губернатор американського штату Нью-Джерсі Кріс Крісті та колишній віце-президент США Майк Пенс, які братимуть участь у президентських виборах США.

На думку керівника ОП, підтримка України є абсолютним пріоритетом США, оскільки американці підтримують українців, а суспільство формує позицію того чи іншого політика.

Президентські вибори у США

Варто зауважити, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

До початку голосування республіканці та демократи мають визначити по одному кандидату, який представлятиме їх на виборах.

Фаворитом серед Республіканської партії зараз є Дональд Трамп, а серед Демократичної - Джо Байден.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що майбутні вибори президента США вплинуть на допомогу нашій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Офіс президента Вибори в США Війна Росії проти України
NEWS
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних