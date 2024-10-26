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Кандидат в вице-президенты США сделал новое заявление о войне в Украине

США, Суббота 26 октября 2024 14:54
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Кандидат в вице-президенты США сделал новое заявление о войне в Украине Фото: сенатор США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кандидат в вице-президенты от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс сделал новое заявление о войне в Украине. Он высказался про уступки территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала News Nation.

По его словам, администрация кандидата в президенты Дональда Трампа будет добиваться прекращения войны в Украине, и предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем хуже он рискует стать ядерной войной".

"Что в лучших интересах Америки, и я считаю, что в лучших интересах Украины и России это прекращение убийств", - сказал он.

Вэнс считает, что руководство Трампа поможет содействовать мирному урегулированию.

"Мы не должны любить Россию, мы не должны соглашаться с их вторжением, но мы должны собрать их вместе и приобщиться к настоящей дипломатии", - отметил политик.

Также Вэнс высказался и относительно того, придется ли Украине уступить часть захваченных Россией территорий.

"Я честно считаю, что украинцам придется самим принять это решение", - сказал Вэнс.

Заявления Вэнса про войну в Украине

Кандидат в вице-президенты от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс отличается продвижением "мировых" тенденций и переговорного процесса для урегулирования войны в Украине.

Ранее Вэнс заявлял, что о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины. Кроме того, по словам Вэнса, план Дональда Трампа по завершению войны в Украине может предусматривать создание "демилитаризованной зоны".

Она будет охватывать оккупированные Россией украинские территории. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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