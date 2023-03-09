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Кандидат від опозиції може перемогти на виборах президента Туреччини, - опитування

Фото: Кемаль Киличдароглу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кандидат у президенти від турецької опозиції Кемаль Киличдароглу може перемогти чинного лідера країни Реджепа Таїпа Ердогана на виборах у травні 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на опитування агенції ORC Araştirma.

Відповідно до опитування, 43,2% людей проголосували б за Ердогана, а 56,8% - за Киличдароглу.

Зазначається, що опитування було проведене 4-6 березня, у ньому взяли участь 1850 респондентів у третині турецьких провінцій.

Також додамо, що в опитуванні агенції, яке проводили у січні, коли одного кандидата від опозиції ще не було висунуто, Ердоган переміг би будь-кого з них, включно з Киричдароглу (42,5% проти 41,8%).

РБК-Україна повідомляло, що альянс із шести опозиційних партій обрав 74-річного Килидароглу своїм кандидатом у президенти.

Окрім того, Ердоган заявляв, що країни Європи та Америки намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у Туреччині.

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Турция