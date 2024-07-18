Кандидат Трампа офіційно прийняв номінацію на посаду віце-президента США

Джей Ді Венс виступав проти військової допомоги США Україні, проти конфіскації заморожених активів РФ і припускав, що Україні доведеться поступитися територіями, аби закінчити війну.

Один із високопоставлених чиновників ЄС після того, як Трамп оголосив Венса своїм кандидатом, заявив, що "це катастрофа для України".

Докладніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

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