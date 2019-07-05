Кандидат от “Слуги народа” Куницкий внесен в “Миротворец”

Кандидат в народные депутаты по 169 округу Харькова на выборах в Верховную раду Олександр Куницкий внесен в список “Миротворец”. Об это свидетельствуют данные Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Как сообщается, основанием для внесения в список стало нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Израиль), а также возможно сотрудничество с российскими спецслужбами.

Центр “Миротворец” обратился к правоохранительным органам с просьбой рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Александром Куницким осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных нарушений.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Денисенко в социальной сети сообщил о наличии у Александра Куницкого двойного гражданства опубликовав его израильский заграничный паспорт. Также Денисенко отметил, что только в марте-апреле через приграничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий осуществил 8 переходов и подобного рода интенсивность связей со страной агрессором в совокупности с элементами конспирации вызывает настороженность.

Также по сообщениям многочисленных СМИ, кандидат в народные депутаты от политической партии “Слуга народа” Александр Куницкий проходил обязательную военную службу в армии Израиля.

Сам Александр Куницкий опровергает информацию о наличии у него двойного гражданства. В тоже время, советник главы ЦИК Александр Остапа заявил, что комиссия располагает информацией о наличии гражданства Израиля у Куницкого.