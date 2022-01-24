Кандидат в президенты Франции выступил за снятие санкций с России

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие санкций ЕС с России. Он считает, что Париж должен укрепить "дружественные связи" с Москвой.

По его мнению, как только происходит какое-то сближение России и Европы, США пытаются их разделить.

"Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - заявил кандидат в президенты.