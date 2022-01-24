UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кандидат в президенты Франции выступил за снятие санкций с России

Автор: Артур Родивилов

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие санкций ЕС с России. Он считает, что Париж должен укрепить "дружественные связи" с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 5.

По его мнению, как только происходит какое-то сближение России и Европы, США пытаются их разделить.

"Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - заявил кандидат в президенты.

Как писало РБК-Украина, Земмур является активным сторонником российского президента Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля "защищает традиционное общество". Украину Земмур в 2015 году называл "мертвой".

Напомним, очередные выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Основным претендентом на этот пост считается действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСанкции против России