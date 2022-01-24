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Кандидат в президенты Франции выступил за снятие санкций с России

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Париж, Понедельник 24 января 2022 00:01
Кандидат в президенты Франции выступил за снятие санкций с России Фото: Эрик Земмур, кандидат в президенты Франции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие санкций ЕС с России. Он считает, что Париж должен укрепить "дружественные связи" с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 5.

По его мнению, как только происходит какое-то сближение России и Европы, США пытаются их разделить.

"Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - заявил кандидат в президенты.

Как писало РБК-Украина, Земмур является активным сторонником российского президента Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля "защищает традиционное общество". Украину Земмур в 2015 году называл "мертвой".

Напомним, очередные выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Основным претендентом на этот пост считается действующий глава государства Эммануэль Макрон.

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