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Кандидат у президенти Франції виступив за зняття санкцій з Росії

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Париж, Понеділок 24 січня 2022 00:01
Кандидат у президенти Франції виступив за зняття санкцій з Росії Фото: Ерік Земмур, кандидат у президенти Франції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур виступив за зняття санкцій ЄС з Росії. Він вважає, що Париж повинен зміцнити "дружні зв'язки" з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 5.

На його думку, як тільки відбувається якесь зближення Росії і Європи, США намагаються їх розділити.

"Росія веде свою політику, яка, природно, спрямована на поширення її впливу. Я думаю, що Франція могла б показати дружні сигнали стосовно Росії, наприклад, скасувавши санкції. Якби я був президентом, я б сказав, що більше не буде санкцій проти Росії", - заявив кандидат у президенти.

Як писало РБК-Україна, Земмур є активним прихильником російського президента Володимира Путіна. На його думку, глава Кремля "захищає традиційне суспільство". Україну Земмур у 2015 році називав "мертвою".

Нагадаємо, чергові вибори президента Франції відбудуться 10 квітня 2022 року. Основним претендентом на цю посаду вважається чинний глава держави Еммануель Макрон.

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