Кандидат у президенти Франції виступив за зняття санкцій з Росії

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур виступив за зняття санкцій ЄС з Росії. Він вважає, що Париж повинен зміцнити "дружні зв'язки" з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 5 .

На його думку, як тільки відбувається якесь зближення Росії і Європи, США намагаються їх розділити.

"Росія веде свою політику, яка, природно, спрямована на поширення її впливу. Я думаю, що Франція могла б показати дружні сигнали стосовно Росії, наприклад, скасувавши санкції. Якби я був президентом, я б сказав, що більше не буде санкцій проти Росії", - заявив кандидат у президенти.