Кандидат у президенти Франції виступив за зняття санкцій з Росії
Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур виступив за зняття санкцій ЄС з Росії. Він вважає, що Париж повинен зміцнити "дружні зв'язки" з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 5.
На його думку, як тільки відбувається якесь зближення Росії і Європи, США намагаються їх розділити.
"Росія веде свою політику, яка, природно, спрямована на поширення її впливу. Я думаю, що Франція могла б показати дружні сигнали стосовно Росії, наприклад, скасувавши санкції. Якби я був президентом, я б сказав, що більше не буде санкцій проти Росії", - заявив кандидат у президенти.
Як писало РБК-Україна, Земмур є активним прихильником російського президента Володимира Путіна. На його думку, глава Кремля "захищає традиційне суспільство". Україну Земмур у 2015 році називав "мертвою".
Нагадаємо, чергові вибори президента Франції відбудуться 10 квітня 2022 року. Основним претендентом на цю посаду вважається чинний глава держави Еммануель Макрон.