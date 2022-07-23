Кандидат в премьеры Британии Трасс обещает отказаться от всех законов ЕС

Отношения Великобритании с Европой по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у членов Консервативной партии, которые в целом характеризуются как более евроскептически настроенные, чем население в целом, отмечает агентство.

Правительство автоматически перенесло тысячи законов и постановлений ЕС в британское законодательство, чтобы они продолжали применяться после Brexit.

"Правила ЕС мешают нашему бизнесу, и это должно измениться. На Даунинг-стрит я воспользуюсь шансом отойти от устаревших законов и рамок ЕС и извлечь выгоду из возможностей, которые у нас впереди", - заявила она.

Ранее правительство уже заявило о своем намерении заменить или отменить существующие законы ЕС, но не установило сроки.

Напомним, ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона.

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