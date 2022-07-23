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Кандидат у прем'єри Британії Трасс обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС

Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ліз Трасс, провідний кандидат на посаду прем'єр-міністра Британії, пообіцяла скасувати всі залишилися закони ЄС до 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відносини Великобританії з Європою як і раніше викликають серйозну заклопотаність у членів Консервативної партії, які в цілому характеризуються як більш євроскептично налаштовані, ніж населення в цілому, відзначає агентство.

Уряд автоматично переніс тисячі законів і постанов ЄС в британське законодавство, щоб вони продовжували застосовуватися після Brexit.

"Правила ЄС заважають нашому бізнесу, і це має змінитися. На Даунінг-стріт я скористаюся шансом відійти від застарілих законів і рамок ЄС і отримати вигоду з можливостей, які у нас попереду", - заявила вона.

Раніше уряд вже заявив про свій намір замінити або скасувати чинні закони ЄС, але не встановив терміни.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

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Великобританія