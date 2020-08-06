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Кандидат на посаду посла США обіцяє відстоювати двопартійну підтримку України в Конгресі

Вашингтон, Четвер 06 серпня 2020 02:01
Кандидат на посаду посла США обіцяє відстоювати двопартійну підтримку України в Конгресі
Фото: Кіт Дейтон (army.mil)
Автор: Инна Собора

Дейтон назвав своє завдання на посаді посла в Україні

Двопартійна підтримка України у Конгресі США є її найбільшим стратегічним активом. Після призначення послом в Україні Кіт Дейтон збирається її відстоювати.

Про це пише "Голос Америки".

Кандидат на посаду посла США в Україні зробив таку заяву, відповідаючи на питання, чи може посол зустрічатись із представниками виборчої кампанії президента США.

"На посаді посла США в Україні я зроблю усе в моїх силах для того, щоб захистити цю двопартійну підтримку та буду розглядати будь-які запити про аудієнції дуже критично", - заявив Дейтон.

Дейтон також відзначив, що не проводитиме зустрічей із представниками виборчих кампаній США, якщо ті переслідуватимуть політичну мету.

Ймовірний майбутній посол також наголосив на важливості економічної підтримки України за умов запровадження нею реформ.

Раніше Дейтон оцінив кількісну присутність російських військових на Донбасі.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна посол України в США Володимир Єльченко назвав терміни, коли Дейтона можуть призначити послом США в Україні.

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