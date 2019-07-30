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Кандидат на пост главы Одесской ОГА Болдин заявил о распространении фейков о нем

Новости » Политика    30.07.2019 - 09:53
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Болдин заявил о распространении фейков о нем
Фото: Максим Болдин (intrust.in.ua)

Болдин заявил, что СМИ распространили о нем "массу грязи"

Кандидат на пост главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Болдин заявляет об информационной атаке и распространении фейков о нем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, по его словам, за последние несколько дней десятки СМИ распространили о нем "массу грязи".

"Например, что я непосредственно участвовал во многих схемах по разворовыванию городского имущества и средств городского бюджета", - написал Болдин.

При этом он сыронизировал, что как честный человек теперь обязательно обратится в правоохранительные органы, чтобы они открыли по факту этих публикаций уголовные дела.

По мнению юриста, сложившаяся ситуация – это результат отсутствия регулирования в сфере СМИ. Большинство существующих законов направлены на защиту свободы слова, журналистов и СМИ. А вопрос ответственности за недостоверные публикации урегулирован крайне слабо, считает он.

"Знакомые из одного рекламного агентства уже выяснили, что на первую волну грязи заказчики потратили около 10000 долларов. И в ближайшее время будет вторая волна на такую же сумму. То есть испортить репутацию человека стоит всего 20 000 долларов. И остановить это можно только одним способом - заплатить всем сайтам в три-пять раз больше денег, чтобы они не брали негатив. Ну то есть потратить где-то 60-100 тысяч. Конечно, делать этого я не буду. Поэтому если вы где-то увидите, что я ел детей, похитил транш МВФ и крестил детей Путина, не удивляйтесь", - заявил Болдин.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на своем Facebook опубликовал список из пяти кандидатов на пост главы Одесской областной администрации, чтобы узнать, что украинцы думают о них.

Это, в частности, руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" Андрей Андрейчиков, активистка и волонтер Татьяна Петракевич, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, предприниматель Максим Куцый и председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Максим Болдин.

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