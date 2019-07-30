Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін заявив про поширення фейків про нього

Фото: Максим Болдін (intrust.in.ua)

Болдін заявив, що ЗМІ поширили про нього "масу бруду"

Кандидат на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Болдін заявляє про інформаційну атаку і поширення фейків про нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, за його словами, за останні кілька днів десятки ЗМІ поширили про нього "купу бруду".

"Наприклад, що я безпосередньо брав участь у багатьох схемах розкрадання міського майна та коштів міського бюджету", - написав Болдін.

При цьому він зіронізував, що як чесна людина тепер обов'язково звернеться в правоохоронні органи, щоб вони відкрили за фактом цих публікацій кримінальні справи.

На думку юриста, сформована ситуація – це результат відсутності регулювання у сфері ЗМІ. Більшість існуючих законів спрямовані на захист свободи слова, журналістів і ЗМІ. А питання відповідальності за недостовірні публікації врегульовано вкрай слабо, вважає він.

"Знайомі з одного рекламного агентства вже з'ясували, що на першу хвилю бруду замовники витратили близько 10000 доларів. І найближчим часом буде друга хвиля на таку ж суму. Тобто зіпсувати репутацію людини коштує всього 20 000 доларів. І зупинити це можна тільки одним способом - заплатити всім сайтам в три-п'ять разів більше грошей, щоб вони не брали негатив. Ну тобто витратити десь 60-100 тисяч. Звичайно, робити цього я не буду. Тому якщо ви десь побачите, що я їв дітей, викрав транш МВФ і хрестив дітей Путіна, не дивуйтесь", - заявив Болдін.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на своєму Facebook опублікував список з п'яти кандидатів на посаду голови Одеської обласної адміністрації, щоб дізнатися, що українці думають про них.

Це, зокрема, керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" Андрій Андрейчиков, активістка і волонтер Тетяна Петракевич, депутат Одеської міськради Ольга Квасницька, підприємець Максим Куций і голова Вищої ревізійної комісії адвокатури Максим Болдін.