Кандидат в нардепы оказался прогульщиком сессий горсовета

Фото: Загид Краснов (из октрытых источников)

В 2019 году Краснов отсутствовал на 6 сессиях из 7

Один из кандидатов народные депутаты Украины по 25 округу (Чечеловский и Амур-Нижнеднепровский районы г. Днепр), депутат Днепровского городского совета Загид Краснов оказался прогульщиком сессий и заседаний собственной комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте горсовета.

В частности, на сайте мэрии указано, что в 2016 году из 17 сессий Загид Краснов прогулял 7. В 2017 году из 11 сессий он отсутствовал на 2. В 2018 году Загид Краснов прогулял 7 сессий из 11. В 2019 году Краснов прогулял уже 6 сессий из 7.

Весьма показательна ситуация и с заседаниями депутатской комиссии, в которую входит кандидат Краснов.

Так, в 2016 году он отсутствовал на 14 заседаниях из 15. В 2017 году Загид Краснов прогулял все 8 собраний из 8. В 2018 году он явился на 5 заседаний из 10. В 2019 году Краснов отсутствовал на всех 4 заседаниях.

Ранее сообщалось, что в ГУНП в Днепропетровской области открыто два уголовных производства по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины против окружения депутата горсовета Днепра. По данным СМИ, речь шла о Загиде Краснове.