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Кандидат у нардепи виявився прогульником сесій міськради

Новини » Вибори 2019    09.07.2019 - 11:17
Кандидат у нардепи виявився прогульником сесій міськради
Фото: Загід Краснов (з відкритих джерел)

У 2019 році Краснов був відсутній на 6 сесіях з 7

Один із кандидатів у народні депутати України по 25 округу (Чечелівський та Амур-Нижньодніпровський райони м. Дніпро), депутат Дніпровської міської ради Загід Краснов виявився прогульником сесій і засідань власної комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайт міськради.

Зокрема, на сайті мерії зазначено, що в 2016 році з 17 сесій Загід Краснов прогуляв 7. У 2017 році з 11 сесій він був відсутній на 2. У 2018 році Загід Краснов прогуляв 7 сесій з 11. У 2019 році Краснов прогуляв вже 6 сесій з 7.

Досить показова ситуація і з засіданнями депутатської комісії, в яку входить кандидат Краснов.

Так, у 2016 році він був відсутній на 14 засіданнях з 15. У 2017 році Загід Краснов прогуляв всі 8 нарад з 8. У 2018 році він з'явився на 5 засідань з 10. У 2019 році Краснов був відсутній на всіх 4 засіданнях.

Раніше повідомлялося, що в ГУНП в Дніпропетровської області відкрито дві кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) і ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України проти оточення депутата міськради Дніпра. За даними ЗМІ, мова йшла про Загіда Краснова.

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Новини України Порошенко Зеленський ФК ДніпроЗагид Красноввыборы в Раду
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