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Кандидат у канцлери Німеччини планує сформувати коаліцію без партії Меркель

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Берлін, Понеділок 27 вересня 2021 11:32
Кандидат у канцлери Німеччини планує сформувати коаліцію без партії Меркель Фото: кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц заявив, що Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (блок ХДС / ХСС) повинні піти в опозицію. Натомість в новий уряд разом з соціал-демократами повинні увійти "зелені" та ліберали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Громадяни визначили чіткий мандат - ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС / ХСС не повинні бути в Кабміні, вони повинні піти в опозицію", - сказав Шольц.

За його словами, для створення коаліції запросять партію "Зелених" і "Вільну демократичну партію.

Шольц пояснив, що така конструкція в німецькому парламенті називається "світлофор".

Нагадаємо, що соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів.

Так, у новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.

Додамо, що президент США Джо Байден відреагував на перемогу соціал-демократів, назвавши їх "стійкими".

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