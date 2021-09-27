Кандидат у канцлери Німеччини планує сформувати коаліцію без партії Меркель

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц заявив, що Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (блок ХДС / ХСС) повинні піти в опозицію. Натомість в новий уряд разом з соціал-демократами повинні увійти "зелені" та ліберали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Громадяни визначили чіткий мандат - ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС / ХСС не повинні бути в Кабміні, вони повинні піти в опозицію", - сказав Шольц.

За його словами, для створення коаліції запросять партію "Зелених" і "Вільну демократичну партію.

Шольц пояснив, що така конструкція в німецькому парламенті називається "світлофор".