Кандидат в канцлери Німеччини пообіцяв в перший день на посаді закрити кордони для нелегалів

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц планує ввести заборону на в'їзд до країни нелегальних мігрантів. Це він хоче зробити у перший день на посад глави уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.
"Якщо мене оберуть канцлером Німеччини, то в перший день мого терміну перебування на посаді я дам вказівку Міністерству внутрішніх справ, використовуючи повноваження федерального канцлера, постійно контролювати державний кордон Німеччини з усіма державами-сусідами та відкинути всі без винятку спроби нелегального проникнення", - сказав Мерц.
Він наголосив, що хоче запобігти "спробам нелегального в'їзду без винятків" – тобто і в’їзду тих людей, які мають право на захист. Хоча це суперечить європейським нормам, Німеччина, за його словами, має "скористатися своїм правом на пріоритет національного законодавства".
Кандидат у канцлери Німеччини зазначив, що хоче пускати в країну лише тих, хто хоче в'їхати легально, тобто може пред'явити паспорт, посвідчення особи та, за необхідності, візу. При цьому федеральна поліція повинна мати можливість видавати ордери на арешт мігрантів.
Мерц також наголосив, що не піде у цьому питанні на жодні компроміси із потенційними коаліційними партнерами.
Нагадаємо, після виходу "вільних демократів" (СвДП) з коаліції до дострокових виборів у Німеччині при владі залишається уряд меншості у складі соціал-демократів (СДПН) і "зелених".
Чинний канцлер Олаф Шольц є лідером СДПН, але його політична сила навряд чи набере достатню кількість голосів, щоб він знову очолив уряд у новій коаліції. Нещодавно ЗМІ писали про те, що шанси Шольца переобратися на новий термін стрімко зменшуються.
Водночас найбільший блок ХДС/ХСС, який на сьогодні в опозиції, згідно з опитуваннями, має електоральну підтримку більшу, ніж інші окремо взяті партії. І якщо йому вдасться сформувати майбутню коаліцію, то з високою ймовірністю посаду канцлера обійме лідер ХДС Фрідріх Мерц.
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