Кандидат в канцлеры Германии пообещал в первый день на посту закрыть границы для нелегалов

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц планирует ввести запрет на въезд в страну нелегальных мигрантов. Это он хочет сделать в первый день на должностей главы правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
"Если меня изберут канцлером Германии, то в первый день моего срока пребывания в должности я дам указание Министерству внутренних дел, используя полномочия федерального канцлера, постоянно контролировать государственную границу Германии со всеми государствами-соседями и отвергнуть все без исключения попытки нелегального проникновения", - сказал Мерц.
Он подчеркнул, что хочет предотвратить "попытки нелегального въезда без исключений" - то есть и въезда тех людей, которые имеют право на защиту. Хотя это противоречит европейским нормам, Германия, по его словам, должна "воспользоваться своим правом на приоритет национального законодательства".
Кандидат в канцлеры Германии отметил, что хочет пускать в страну только тех, кто хочет въехать легально, то есть может предъявить паспорт, удостоверение личности и, при необходимости, визу. При этом федеральная полиция должна иметь возможность выдавать ордера на арест мигрантов.
Мерц также подчеркнул, что не пойдет в этом вопросе ни на какие компромиссы с потенциальными коалиционными партнерами.
Напомним, после выхода "свободных демократов" (СвДП) из коалиции до досрочных выборов в Германии у власти остается правительство меньшинства в составе социал-демократов (СДПГ) и "зеленых".
Действующий канцлер Олаф Шольц является лидером СДПГ, но его политическая сила вряд ли наберет достаточное количество голосов, чтобы он снова возглавил правительство в новой коалиции. Недавно СМИ писали о том, что шансы Шольца переизбраться на новый срок стремительно уменьшаются.
В то же время крупнейший блок ХДС/ХСС, который сегодня в оппозиции, согласно опросам, имеет электоральную поддержку большую, чем другие отдельно взятые партии. И если ему удастся сформировать будущую коалицию, то с высокой вероятностью должность канцлера займет лидер ХДС Фридрих Мерц.
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