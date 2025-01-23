Кандидат в канцлеры Германии пообещал в первый день на посту закрыть границы для нелегалов

"Если меня изберут канцлером Германии, то в первый день моего срока пребывания в должности я дам указание Министерству внутренних дел, используя полномочия федерального канцлера, постоянно контролировать государственную границу Германии со всеми государствами-соседями и отвергнуть все без исключения попытки нелегального проникновения", - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что хочет предотвратить "попытки нелегального въезда без исключений" - то есть и въезда тех людей, которые имеют право на защиту. Хотя это противоречит европейским нормам, Германия, по его словам, должна "воспользоваться своим правом на приоритет национального законодательства".

Кандидат в канцлеры Германии отметил, что хочет пускать в страну только тех, кто хочет въехать легально, то есть может предъявить паспорт, удостоверение личности и, при необходимости, визу. При этом федеральная полиция должна иметь возможность выдавать ордера на арест мигрантов.

Мерц также подчеркнул, что не пойдет в этом вопросе ни на какие компромиссы с потенциальными коалиционными партнерами.