Кандидат в канцлеры Германии. Кто такой Фридрих Мерц и какая его позиция по Украине

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц может стать следующим канцлером Германии. Его партия получила самый высокий рейтинг перед выборами в Бундестаг, которые проходят сегодня, 23 февраля.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о Фридрихе Мерце и что он говорит о войне в Украине.

Содержание:

Фридрих Мерц: кто он

Фридриху Мерцу 69 лет, он является председателем партии ХДС, в прошлом занимался юридической деятельностью.

Родился 11 ноября 1955-го в городе Брилон, расположенном на западе Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Во время Второй мировой войны его отец воевал в составе Вермахта, но около 4 лет провел в плену. Впоследствии работал судьей, и даже провел несколько крупных судебных процессов против нацистских чиновников. Мать Фридриха Мерца происходила из семьи бывшего мэра Брилона.

Высшее образование получил в Боннском университете по юридической специальности. Стажировался в суде Саарбрюккена, но вскоре начал адвокатскую практику в частных химических компаниях во Франкфурте и Бонне.

Карьера в политике и бизнесе

С юности Фридрих Мерц был членом молодежного крыла Христианско-демократического союза, а в 25 лет возглавил Брилонское отделение "Молодого союза" ХДС.

В 1989 году баллотировался депутатом в Европейский парламент. Работал в ЕП в течение одного срока, входил в Комитет по экономическим и монетарным вопросам.

После Европарламента стал депутатом Бундестага от ХДС. Продвигал законодательные инициативы в области экономики и финансов. В 2000 году возглавил фракцию ХДС в парламенте Германии.

Фото: Мерц возглавляет ХДС (Getty Images)

После проигрыша партии на выборах-2002 Фридрих Мерц покинул пост, а его место заняла Ангела Меркель. Как однопартийцы они работали вместе, но имели идеологические противоречия.

Мерц выступал за консервативный курс ХДС, а Меркель стремилась сделать партию более "левой". Меркель блокировала налоговую реформу Мерца, а он критиковал ее реформу здравоохранения, а также вопреки ей выступал за общеевропейскую бюджетную политику и общий рынок труда.

После избрания Ангелы Меркель на должность канцлера Фридрих Мерц еще 4 года работал в Бундестаге, входил в состав Комитета по правовым вопросам. В 2009 году он ушел из политики.

Сменил депутатскую деятельность на юридическую. Занимал должность старшего советника в международной юридической компании Mayer Brown, возглавлял наблюдательный совет немецкого подразделения инвестиционного гиганта BlackRock.

Благодаря работе в частном секторе, Мерц увеличил свое состояние до миллиона евро в год. У него есть собственный самолет, который он сам пилотирует.

Будущий канцлер?

Фридрих Мерц вернулся в политику в 2018 году, стремясь заменить Ангелу Меркель на должности главы ХДС, однако это удалось ему только с третьей попытки.

Он стал лидером политической силы в январе 2022, когда Христианско-демократический союз перешел в оппозицию, а канцлером стал Олаф Шольц (СДПГ).

Из-за политического кризиса осенью 2024 года в Германии были объявлены внеочередные выборы на 23 февраля 2025.

Фридрих Мерц ведет на выборы блок ХДС/ХСС и претендует на должность следующего канцлера. В предвыборных рейтингах его партия имеет самый высокий показатель - 30% (данные ZDF-Politbarometer).

Ближайшим конкурентом является ультраправая "Альтернатива для Германии" (21%). Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца может получить 16%.

Фото: выборы в Германии - 23 февраля (Getty Images)

В случае победы и успешного формирования коалиции Мерц обещает реформировать налоговую систему, снизив налоги.

Также политик отмечает необходимость жесткой миграционной политики с сокращением выплат и стимулированием мигрантов к поиску работы.

Кроме того, глава ХДС хочет сосредоточиться на увеличении оборонных возможностей страны.

Мерц о войне в Украине

Фридрих Мерц выступает в поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Руководитель ХДС критиковал власти Германии и другие страны-союзницы за промедление и осторожность в оказании военной помощи Украине.

В частности, на фоне отказа Олафа Шольца предоставлять дальнобойные ракеты Taurus, Мерц неоднократно выступал за разрешение ВСУ наносить дальнобойные удары по военным объектам на территории РФ.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности 2025 Фридрих Мерц снова высказался о предоставлении Taurus Украине. Он заявил, что не против дать разрешение, но это должно быть согласовано с другими странами, включая Францию ​​и Британию.

"Моя личная позиция и позиция моей депутатской группы всегда была четкой по отношению к этим крылатым ракетам. И я хотел бы еще раз повторить то, что я говорил сейчас во время предвыборной кампании. Мы должны быть готовы поставлять это (ракеты, - ред.), но только если у нас есть согласование с европейскими партнерами", - сказал политик.

Фото: визит Мерца в Киев в декабре 2024 (Getty Images)

Что касается членства Украины в НАТО, Фридрих Мерц говорит, что уже принято решение о перспективе вступления. И он не согласен с утверждением, что вступление в Альянс будет невозможно до начала переговоров с Россией.

"Мы приняли решение в НАТО во время предыдущего саммита, что у Украины будет перспектива членства. Чтобы это изменить, нужно принять совместное решение. Я не согласен с теми, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможно до начала переговоров с Россией", - отметил он.

Мерц также ранее предложил создать контактную группу в составе Германии, Польши, Великобритании и Франции, чтобы сформировать общую позицию по справедливому для Украины окончанию войны.

Мерц считает, что посягательства лидера РФ Путина не ограничиваются Украиной, а направлены "на всю территорию бывшего Советского Союза". И через несколько лет Россия сможет бросить вызов НАТО.

"Россия не должна больше видеть шансов успешно продолжать эту войну военным путем", - говорит глава ХДС. По его мнению, для этого необходимо, чтобы Украина была "достаточно сильной", чтобы "эффективно защищаться от российской агрессии".

В Мюнхене Мерц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил в солидарности относительно достижению мира с позиции силы. Он заявил, что Украина должна быть за столом переговоров с РФ при поддержке Европы.

Скриншот x.com/_FriedrichMerz

Фридрих Мерц в своей предвыборной программной речи назвал победу Украины в войне одним из своих ключевых приоритетов в случае избрания на должность канцлера Германии.

"Для Украины, я считаю, главный ответ - она должна выиграть эту войну", - подчеркнул он.

По убеждению Мерца, победа Украины означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим государственный суверенитет, а также полную свободу выбора политических и военных союзов.

Больше о внеочередных выборах в Германии 23 февраля можно узнать в материале "Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине".

При подготовке материала использовались: публикации сайта ХДС, DW, zdf.de, сообщения Фридриха Мерца в Х, заявления политика на MSC 2025.