Кандидат на должность в Нацраде предстанет перед судом за поддельный диплом

Фото: Мария Андреас (vecherniy.kharkov.ua)

Бывший советник экс-главы Харьковской ОГА предоставила диплом о высшем образовании, который оказался поддельным

Харьковская местная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего советника экс-главы Харьковской ОГА, которая на конкурс члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания предоставила комиссии поддельный диплом о высшем образовании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, во время прохождения конкурса на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания женщина предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования.

"Подозреваемая не прошла спецпроверку, поскольку оказалось, что диплом поддельный, о чем Национальный совет сообщил правоохранительным органам", - указано в сообщении.

Имени бывшей чиновницы в прокуратуре не называют. Однако местные харьковские издания, в том числе и Kharkiv Today, указывает, что речь идет о Марии Андреас - она была советником экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связейям с общественностью на общественных началах.

Отмечается, что подозрение Андреас вручили еще в ноябре 2019 года.

Дело в отношении экс-советника открыли по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса. Ей грозит штраф, или арест до 6 месяцев или заключение до 2 лет.

Напомним, в ноябре 2019 года Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики объявил отбор кандидатур на замещение трех вакантных должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.