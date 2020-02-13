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Кандидатка на посаду в Нацраді постане перед судом за підроблений диплом

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 07:07
Кандидатка на посаду в Нацраді постане перед судом за підроблений диплом
Фото: Марія Андреас (vecherniy.kharkov.ua)

Колишній радник ексголови Харківської ОДА надала диплом про вищу освіту, який виявився підробленим

Харківська місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишньої радниці ексглави Харківської ОДА, яка на конкурс члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення надала комісії підроблений диплом про вищу освіту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

За інформацією слідства, під час проходження конкурсу на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення жінка надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти.

"Підозрювана не пройшла спецперевірку, оскільки виявилося, що диплом підроблений, про що Національною радою повідомлено правоохоронним органам", - зазначено в повідомленні.

Імені колишньої чиновниці у прокуратурі не називають. Проте місцеві харківські видання, зокрема і Kharkiv Today, зазначають, що йдеться про Марію Андреас - вона була радницею ексголови ОДА Юлії Світличної з гуманітарних питань та зв'язків з громадськістю на громадських засадах.

Зазначається, що підозру Андреас вручили ще у листопаді 2019 року.

Справу щодо ексрадника відкрили за ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу. Їй загрожує штраф, або арешт до 6 місяців або ув’язнення до 2 років.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики оголосив відбір кандидатур на заміщення трьох вакантних посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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