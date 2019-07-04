Кандидат по 222 округу в Киеве заявил об угрозах со стороны Андриевского

Фото: Максим Шкуро (facebook.com maxim.shkuro)

Шкуро обвинил Андриевского в провокациях

Кандидат в народные депутаты по 222 мажоритарному округу Максим Шкуро заявил об угрозах и провокациях "в стиле 90х" со стороны народного депутата Дмитрия Андриевского, баллотирующегося по тому же округу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Началось! Я ждал, конечно, наездов, но не таких… Влиятельный нардеп Андриевский действует в стиле лихих 90-х. Коротко о... Опубліковано Максимом Шкуро Середа, 3 липня 2019 р.

"Влиятельный нардеп Андриевский действует в стиле лихих 90-х. Иду в Раду, по во 222, Соломенский район. Началось, конечно, раньше. Еще до регистрации я издал информационный бюллетень, где рассказал правду об истории своего увольнения с главы района и отдельно о славной роли Андриевского в этом. Как следствие, распространить ее нормально не дали… Потом мне последовала от г. Андриевского прямая смс-угроза. Запугивали работников штаба. Через пару дней руководителю штаба выбили окна в машине, когда она была припаркована под домом. Женщины вынуждены были вывезти своих детей подальше от Киева", – написал кандидат в народные депутаты.

История, по словам Шкуро, получила продолжение, когда на улицах появились его рекламные борды. Политик уверяет, что за ним установили слежку, а затем начались и угрозы со стороны работников Прокуратуры.

"Вчера в обед, за 18 дней до выборов – звонок из прокуратуры города на WhatsApp с требованием явиться в прокуратуру по каким-то давно забытым "провадженням" 17-го года. Представьте, прямое, лобовое использование прокуратуры в давлении на конкурентов по округу! И это не 90-е, это лето 2019 года", – возмутился Шкуро.

Он также отметил, что Андриевский знает, что Шкуро – его главный конкурент на округе, и что выиграть выборы честно у него не получится. Поэтому он и пытается запугать своего оппонента.

"Меня не запугать, но, вполне возможно, инцидент 12-го года (думаю, многие помнят "поножовщину" в отношении меня) может повториться. Уж очень по стилю напоминает сегодняшние события. А может быть еще и похлеще. Он (Андриевский, – ред.) готовит наказание тому, кто посмел на Соломенке поднять против него голову? За всеми этими движениями стоит попытка запугать меня, чтобы я снялся с выборов, и у него не осталось конкурентов. Готовлю пресс-конференцию. Втихаря подмять под себя выборы ему не удастся", – подытожил Шкуро.

Фото: facebook.com/maxim.shkuro