Кандидат по 222 округу в Києві заявив про погрози з боку Андрієвського

Фото: Максим Шкуро (facebook.com maxim.shkuro)

Шкуро звинуватив Андрієвського у провокаціях

Кандидат в народні депутати по 222 мажоритарному округу Максим Шкуро заявив про погрози і провокації "в стилі 90х" з боку народного депутата Дмитра Андрієвського, який балотується по тому ж округу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Почалося! Я чекав, звичайно, наїздів, але не таких... Впливовий нардеп Андрієвський діє в стилі лихих 90-х. Коротко про... Опубліковано Максима Шкуро Середа, 3 липня 2019 р.

"Впливовий нардеп Андрієвський діє в стилі лихих 90-х. Йду в Раду, по по 222, Солом'янський район. Почалося, звичайно, раніше. Ще до реєстрації я видав інформаційний бюлетень, де розповів правду про історію свого звільнення з глави району і окремо про славну роль Андрієвського у цьому. Як наслідок, поширити її нормально не дали... Потім мені послідувала від Андрієвського пряма смс-погроза. Залякували працівників штабу. Через пару днів керівнику штабу вибили вікна в машині, коли вона була припаркована під будинком. Жінки змушені були вивезти своїх дітей подалі від Києва", – написав кандидат у народні депутати.

Історія, за словами Шкуро, отримала продовження, коли на вулицях з'явилися його рекламні борди. Політик запевняє, що за ним встановили стеження, а потім і почалися погрози з боку працівників Прокуратури.

"Учора в обід, за 18 днів до виборів – дзвінок із прокуратури міста на WhatsApp з вимогою з'явитися в прокуратуру по якихось давно забутих "провадженнях" 17-го року. Уявіть, пряме, лобове використання прокуратури в тиску на конкурентів по округу! І це не 90-е, це літо 2019 року", – обурився Шкуро.

Він також зазначив, що Андрієвський знає, що Шкуро – його головний конкурент на окрузі, і що виграти вибори чесно у нього не вийде. Тому він і намагається залякати свого опонента.

"Мене не залякати, але, цілком можливо, інцидент 12-го року (думаю, багато хто пам'ятає "різанину" стосовно мене) може повторитися. Вже дуже по стилю нагадує сьогоднішні події. А може бути ще й гірше. Він (Андрієвський, – ред.) готує покарання того, хто посмів на Солом'янці підняти проти нього голову? За всіма цими рухами стоїть спроба залякати мене, щоб я знявся з виборів, і у нього не залишилося конкурентів. Готую прес-конференцію. Нишком підім'яти під себе вибори йому не вдасться", – підсумував Шкуро.

Фото: facebook.com/maxim.shkuro