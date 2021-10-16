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В Кандагаре при взрыве в мечети погибли 62 человека

Автор: Анна Полисученко

В Кандагаре при взрыве в мечети погибли 62 человека. В мечети во время пятничной молитвы было четыре террориста-смертника, утверждают свидетели инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Еще по меньшей мере 70 человек получили ранения.

По словам свидетелей, двое смертников взорвали себя у ворот перед мечетью, а еще двое вошли в здание и подорвались там.

Обычно во время пятничной молитвы в этой мечети находятся до 500 человек.

На данный момент никто не взял ответственность за взрыв.

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