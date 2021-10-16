У Кандагарі під час вибуху в мечеті загинули 62 людини

Ще щонайменше 70 людей отримали поранення.

За словами свідків, двоє смертників підірвали себе біля воріт перед мечеттю, а ще двоє увійшли в будівлю і підірвалися там.

Зазвичай під час п'ятничної молитви в цій мечеті знаходяться до 500 осіб.

На даний момент ніхто не взяв відповідальність за вибух.