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З Канарських островів через лісові пожежі евакуювали 4 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 00:57
З Канарських островів через лісові пожежі евакуювали 4 тис. осіб
Фото: лісова пожежа на Гран-Канарії (twitter.com/dailymail)

Пожежа охопила Гран-Канарію

На острові Гран-Канарія, який входить до групи Канарських островів, через лісові пожежі евакуювали 4 000 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Наголошується, що для боротьби з вогнем задіяні 700 пожежників і 200 солдатів. У неділю, 18 серпня, ввечері пожежа, що спалахнула неподалік від міста Техеда, пішла на два фронти.

Це третя подібна лісова пожежа на острові за тиждень, і люди переміщуються в безпечне місце зі 40 міст. Однак, як повідомили місцеві чиновники, основні туристичні райони вздовж узбережжя не постраждали.

Крім того, готелі в центрі курортного острова були закриті, так як поєднання високих температур і сильних вітрів перетворило регіон на пустку.

За даними метеорологічного агентства AEMET, в неділю майже половина провінцій Іспанії перебувала в стані бойової готовності через високий ризик пожеж.

Нагадаємо, також 18 серпня дві неконтрольованих лісових пожежі виникли на Кіпрі в районі Пафос. Гасити вогонь рятувальникам заважає сыльный їдкий дим.

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