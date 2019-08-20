На Канарских островах эвакуировали 9 тыс. человек из-за лесных пожаров

На острове Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов происходят масштабные лесные пожары, охватывающие до 6000 гектаров площади острова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что тушению пожаров мешает высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность. Местные власти уже назвали инцидент "беспрецедентной экологической трагедией".

Отмечается, что пламя пока что не распространилось на жилые районы и туристические места, но охватило часть природного парка острова Тамадаба, где находятся одни из старейших сосновых лесов острова.

"Огонь не сдерживается, не стабилизируется и не контролируется. В некоторых районах пламя было настолько сильным, что сбрасывавшие воду самолеты не могли работать", - заявил на пресс-конференции президент региона Анхель Виктор Торрес.

Также сообщается, что к тушению пожара привлекли 14 самолетов и вертолетов, а также около 700 пожарных на земле, в том числе 200 военных.

Отмечается, что пожары начались недалеко от города Техеда. За ночь площадь, охваченная пламенем увеличилась с 3400 до 6000 гектаров. Местные власти уже обратились за помощью в испанское центральное правительство.

Из-за пожаров уже эвакуировали приблизительно 9 000 человек.

Видео: лесные пожары на Канарских островах (youtube.com/disastercompilations)

Напомним, в Бангладеш из-за крупного пожара около 50 тысяч человек остались без крыши над головой. Спасатели тушили пламя 6 часов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел не рекомендует украинцам посещать отдельные районы Греции, где объявлен наивысший режим пожарной опасности.