На Канарах у вулкана появились два новых потока лавы

В Институте геологии (IGME) сообщили, что новая трещина открылась около 2:20 ночи, образовав два новых потока лавы. При этом отмечается, что они гораздо меньше предыдущих.

Новое жерло - третье, открывшееся с момента извержения вулкана 19 сентября. Это означает, что, не считая кратера, в настоящее время существует четыре места выброса лавы. До сих пор большая часть лавы стекала в океан из жерла, которое появилось на прошлой неделе.

Один из новых потоков лавы находится к северу от основного, и в пятницу он двигался вплотную к нему в направлении Лос-Льянос де Аридане, самого густонаселенного города на Ла-Пальме. Некоторые районы этого города, такие как Тодоке, были эвакуированы на прошлой неделе из-за продвижения лавы, которая поглотила большие площади.

По данным региональной сети Канарских островов Televisión Canaria, новый поток лавы в пятницу пересек шоссе LP2, которое является ключевым дорожным соединением на острове.

"Нас ждет самая большая трагедия, еще больше людей, которым мы должны помочь. Мы обеспокоены тем, каким курсом может пойти этот новый поток лавы, хотя мы надеемся, что он присоединится к другому", - заявил Мариано Эрнандес Сапата, президент совета острова Ла-Пальма.