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На Канарах біля вулкана з'явилися два нових потоки лави

Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 1 жовтня біля вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма відкрилася нова тріщина. Також у вулкана з'явилися два нових потоки лави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

В Інституті геології (IGME) повідомили, що нова тріщина відкрилася близько 2:20 ночі, утворивши два нових потоки лави. При цьому наголошується, що вони набагато менше попередніх.

Нове жерло-третє, що відкрилося з моменту виверження вулкана 19 Вересня. Це означає, що, не рахуючи кратера, в даний час існує чотири місця викиду лави. До цих пір більша частина лави стікала в океан з жерла, яке з'явилося минулого тижня.

Один з нових потоків лави знаходиться на північ від основного, і в п'ятницю він рухався впритул до нього в напрямку Лос-Льянос де Арідане, самого густонаселеного міста на Ла-Пальмі. Деякі райони цього міста, такі як Тодоке, були евакуйовані минулого тижня через просування лави, яка поглинула великі площі.

За даними регіональної мережі Канарських островів Televisión Canaria, новий потік лави в п'ятницю перетнув шосе LP2, яке є ключовим дорожнім з'єднанням на острові.

"Нас чекає найбільша трагедія, ще більше людей, яким ми повинні допомогти. Ми стурбовані тим, яким курсом може піти цей новий потік лави, хоча ми сподіваємося, що він приєднається до іншого", - заявив Маріано Ернандес Сапата, президент Ради острова Ла-Пальма.

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Іспанія