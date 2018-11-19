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На Канарах волны разрушили балконы отеля до третьего этажа

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 15:14
На Канарах волны разрушили балконы отеля до третьего этажа
Фото: шторм на Канарах (witter.com9NAUS)

Около 65 квартир были эвакуированы

На Канарах из-за сильного шторма, волны снесли балконы нескольких домов на северо-западе острова Тенерифе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mirror.

Мэр муниципалитета Такоронте Альваро Давила заявил, что 65 квартир были эвакуированы.

"Огромные волны разрушили балконы апартаментов с выходом на набережную в популярном туристическом городе", - говорится в сообщении.

Отметим, в 12 провинциях Испании из-за сильных дождей объявили максимальный уровень опасности. В двух провинциях автономной области Валенсия уровень опасности подняли до наивысшего "красного". В других случаях агентство повысило уровень до "желтого" (опасность) или "оранжевого" (высокая опасность).

Напомним, в бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу из-за сильного ливня произошел сдвиг почвы, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.

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