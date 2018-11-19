На Канарах хвилі зруйнували балкони готелю до третього поверху

Фото: шторм на Канарах (witter.com9NAUS)

Близько 65 квартир було евакуйовано

На Канарах через сильний шторм, хвилі позносили балкони декількох будинків на північному заході острова Тенерифе. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mirror.

Мер муніципалітету Такоронте Альваро Давіла заявив, що 65 квартир було евакуйовано.

"Величезні хвилі зруйнували балкони апартаментів з виходом на набережну в популярному туристичному місті", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, у 12 провінціях Іспанії через сильні дощі оголосили максимальний рівень небезпеки. У двох провінціях автономної області Валенсія рівень небезпеки підняли до найвищого "червоного". В інших випадках агентство підвищило рівень до "жовтого" (небезпека) або "помаранчевого" (висока небезпека).

Нагадаємо, в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро в суботу чрез сильну зливу стався зсув ґрунту, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.