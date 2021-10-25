На Канарах усилилось извержение вулкана. Бьет гигантский лавовый фонтан
На Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумба-Вьеха после недавнего землетрясения. Местные чиновники говорят, что из вулкана бьет "гигантский лавовый фонтан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы находимся на новом этапе, который еще более интенсивный", - сказал научный сотрудник института вулканологии Канарских островов.
Vista del volcán de La Palma desde el pueblo. pic.twitter.com/ox62IndS8G— La Palma En Directo (@LaPalmaErupcion) October 25, 2021
Местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.
По состоянию на сегодня лава из вулкана Кумбра-Вьеха разрушила более 2000 зданий, большинство из которых жилые дома, а также покрыла собой более 900 гектаров территории.
Около 7500 жителям острова пришлось бежать в течение последних пяти недель.
Напомним, что в результате недавнего землетрясения на острове Ла-Пальма обрушилась стенка вулкана.