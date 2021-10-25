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На Канарах усилилось извержение вулкана. Бьет гигантский лавовый фонтан

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Канары, Понедельник 25 октября 2021 18:24
На Канарах усилилось извержение вулкана. Бьет гигантский лавовый фонтан Фото: извержение вулкана на Канарах усилилось (twitter.com DarrenPlymouth)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумба-Вьеха после недавнего землетрясения. Местные чиновники говорят, что из вулкана бьет "гигантский лавовый фонтан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы находимся на новом этапе, который еще более интенсивный", - сказал научный сотрудник института вулканологии Канарских островов.

Местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.

По состоянию на сегодня лава из вулкана Кумбра-Вьеха разрушила более 2000 зданий, большинство из которых жилые дома, а также покрыла собой более 900 гектаров территории.

Около 7500 жителям острова пришлось бежать в течение последних пяти недель.

Напомним, что в результате недавнего землетрясения на острове Ла-Пальма обрушилась стенка вулкана.

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