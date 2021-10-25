На Канарах посилилося виверження вулкану. Б'є гігантський лавовий фонтан
На канарському острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумба-В'єха після нещодавнього землетрусу. Місцеві чиновники говорять, що з вулкану б'є "гігантський лавовий фонтан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми перебуваємо на новому етапі, який ще більш інтенсивний", - сказав науковий співробітник інституту вулканології Канарських островів.
Vista del volcán de La Palma desde el pueblo. pic.twitter.com/ox62IndS8G— La Palma En Directo (@LaPalmaErupcion) October 25, 2021
Місцева влада вже приготувалася до нової евакуації жителів, якщо потоки лави підуть в бік ще не відселених будинків.
Станом на сьогодні лава з вулкану Кумбра-В'єха зруйнувала понад 2000 будівель, більшість з яких житлові будинки, а також покрила собою понад 900 гектарів території.
Близько 7500 мешканцям острову довелося втікати протягом останніх п'яти тижнів.
Нагадаємо, що в результаті нещодавнього землетрусу на острові Ла-Пальма обвалилася стінка вулкану.