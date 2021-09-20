На Канарах лава из проснувшегося вулкана добралась до жилых домов

Гражданская гвардия Испании объявила, что от 5 до 10 тысяч человек эвакуировали из муниципалитетов Эль-Пасо, Лос-Льянос де Аридане, Фуэнкалиенте и Тазакорте, поскольку потоки лавы начали спускаться по склону.

В муниципалитете Эль-Пасо лава уже начала разрушать некоторые жилые дома.

Кроме того, потоки лавы уже пересекли шоссе Таканде, сделав проезд автомобилей невозможным.

Аэропорт Ла-Пальма также был закрыт в первые часы после извержения, поскольку шлейфы пепла уменьшали видимость, но позже возобновил свою работу.

Главное управление по безопасности и чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов активировало чрезвычайную ситуацию второго (красного) уровня.