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На Канарах лава из проснувшегося вулкана добралась до жилых домов

Автор: Валерия Полищук

На испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. Лава вулкана достигла жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Volcano Discovery.

Гражданская гвардия Испании объявила, что от 5 до 10 тысяч человек эвакуировали из муниципалитетов Эль-Пасо, Лос-Льянос де Аридане, Фуэнкалиенте и Тазакорте, поскольку потоки лавы начали спускаться по склону.

В муниципалитете Эль-Пасо лава уже начала разрушать некоторые жилые дома.

Кроме того, потоки лавы уже пересекли шоссе Таканде, сделав проезд автомобилей невозможным.

Аэропорт Ла-Пальма также был закрыт в первые часы после извержения, поскольку шлейфы пепла уменьшали видимость, но позже возобновил свою работу.

Главное управление по безопасности и чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов активировало чрезвычайную ситуацию второго (красного) уровня.

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения.

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Испания