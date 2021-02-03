Каналы Cine+ от компании Volia теперь доступны клиентам сети Lanet

Компания Volia, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Украины, объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с крупным украинским интернет провайдером – сетью Ланет. Согласно договору пользователям сети Ланет теперь будут доступны пять каналов Cine+ от компании Volia.

Каналы Cine + уже доступны в IPTV пакетах сети Ланет «Baza» (Cine + Mix) и «Prime» (Cine + Legend) более того, в пакете «Prime» каналы будут транслироваться в HD качестве. Также, в начале февраля каналы станут доступны для новых и существующих абонентов премиальных пакетов кабельного телевидения. Важно отметить, все фильмы и мультфильмы, транслируемые на каналах Cine + дублированы на украинском языке, а также на этих каналах отсутствует реклама.

Кроме абонентов Volia и Ланет, доступ к каналам Cine+ имеют также пользователи платформ OLL.TV, Vodafone.TV, Интерактивное TV от Укртелеком и Kyivstar.TV.

По данным рейтингового агентства «BIG DATA UA», каналы Cine+ HD и Cine+ HIT вошли в десятку самых просматриваемых фильмовых каналов в Украине за прошлый год, а каналы Cine+ и Cine+MIX вошли в ТОП-20.

CINE + - канал для всей семьи. Канал предлагает своим зрителям современные комедии, драмы и мелодрамы от голливудских, европейских и украинских студий. CINE + - это канал ярких эмоций для приятного вечера в кругу семьи.

CINE + HIT - канал преимущественно для мужской аудитории. CINE + HIT предлагает своим зрителям ленты, ставшие лидерами мирового проката и громкие премьеры. Блокбастеры, триллеры и фантастические миры будущего. CINE + HIT - это канал для тех, кто любит приключения, скорость и драйв.

CINE + LEGEND - канал легендарных фильмов, которые успели стать классикой в ​​истории кинематографа и полюбились многим зрителям. Канал предлагает ленты прошлых лет на любой вкус: известные кинофраншизы, комедии, детективы и исторические драмы. CINE + LEGEND - это канал для тех, кто любит и ценит кино проверенное временем.

CINE + MIX - телеканал фильмов и мини-сериалов преимущественно для более старшей аудитории. Канал является ключевым промоутером и сторонником украинского кино. Современные и классические украинские драмы и мелодрамы, европейские комедии с любимыми актерами подарят множество положительных и ярких эмоций. CINE + MIX - канал, который обязательно понравится тем, кто желает отдохнуть у экрана.

CINE + KIDS - первый уникальный детский канал полнометражных мультфильмов. Канал предлагает своим зрителям лучшие мультфильмы от мировых и европейских анимационных студий. Любимые герои, захватывающие приключения и забавные персонажи ждут своих поклонников. CINE + KIDS - это безопасная территория для веселья и развлечений.

Справка:

О компании Volia:

Volia является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров.

Компания предлагает до 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные нормы в области авторских и смежных прав.