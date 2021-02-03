Канали Cine + від компанії Volia тепер доступні клієнтам мережі Lanet

Компанія Volia, одна з найбільших телекомунікаційних компаній України, оголосила про підписання угоди про співпрацю з великим українським інтернет провайдером - мережею Ланет. Згідно з угодою користувачам мережі Ланет тепер будуть доступні п'ять каналів Cine + від компанії Volia.

Канали Cine + вже доступні в IPTV пакетах мережі Ланет «Baza» (Cine + Mix) і «Prime» (Cine + Legend) більш того, в пакеті «Prime» канали будуть транслюватися в HD якості. Також, на початку лютого канали стануть доступні для нових та існуючих абонентів преміальних пакетів кабельного телебачення. Важливо відзначити, що всі фільми і мультфільми, які транслюються на каналах Cine + дубльовані українською мовою, а також на цих каналах відсутня реклама.

Крім абонентів Volia і Ланет, доступ до каналів Cine + мають також користувачі платформ OLL.TV, Vodafone.TV, Інтерактивне TV від Укртелеком і Kyivstar.TV.

За даними рейтингового агентства «BIG DATA UA», канали Cine + HD і Cine + HIT увійшли в десятку найбільш рейтингових фільмових каналів в Україні за минулий рік, а канали Cine + і Cine + MIX увійшли в ТОП-20.

CINE + - канал для всієї родини. Канал пропонує своїм глядачам сучасні комедії, драми і мелодрами від голлівудських, європейських і українських студій. CINE + - це канал яскравих емоцій для приємного вечора в колі сім'ї.

CINE + HIT - канал переважно для чоловічої аудиторії. CINE + HIT пропонує своїм глядачам стрічки, що стали лідерами світового прокату і гучні прем'єри. Блокбастери, трилери і фантастичні світи майбутнього. CINE + HIT - це канал для тих, хто любить пригоди, швидкість і драйв.

CINE + LEGEND - канал легендарних фільмів, які встигли стати класикою в історії кінематографа і полюбилися багатьом глядачам. Канал пропонує стрічки минулих років на будь-який смак: відомі кінофраншизи, комедії, детективи і історичні драми. CINE + LEGEND - це канал для тих, хто любить і цінує кіно перевірене часом.

CINE + MIX - телеканал фільмів та міні-серіалів переважно для більш старшої аудиторії. Канал є ключовим промоутером і прихильником українського кіно. Сучасні і класичні українські драми і мелодрами, європейські комедії з улюбленими акторами подарують безліч позитивних і яскравих емоцій. CINE + MIX - канал, який обов'язково сподобається тим, хто бажає відпочити біля екрану.

CINE + KIDS - перший унікальний дитячий канал повнометражних мультфільмів. Канал пропонує своїм глядачам найкращі мультфільми від світових та європейських анімаційних студій. Улюблені герої, захоплюючі пригоди і забавні персонажі чекають своїх шанувальників. CINE + KIDS - це безпечна територія для веселощів і розваг.

Про компанію Volia:

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.

Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських та кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри і бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.