Каналы Ахметова призвали прекратить атаки на свободу слова

Институт свободы слова требует защиты, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "Медиа группы Украина".

"Свобода слова - одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права нужно защищать. Институт свободы слова именно сейчас требует нашей солидарности и защиты, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене", - говорится в заявлении.

В медиагруппе отметили, что телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради сильной и независимой Украины.

"Эти телеканалы являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил, - подчеркнули в "Медиа группе Украина". - В час исторических испытаний и вполне возможной внешней агрессии со стороны России, мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты Соборной, Независимой, Демократической Украины. Объединяемся ради защиты нашей Государственности".