Канали Венеції починають дрібніти через нестачу опадів. На Італію може чекати сильна посуха

Зокрема, цьому свідчить той факт, що у Венеції, де повені зазвичай є основною проблемою, стикаються з надзвичайно низькими припливами, через які гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть пересуватися деякими з її знаменитих каналів.

Так, як заявила екологічна група Legambiente днем раніше, італійські річки та озера страждають від гострої нестачі води, особливо на півночі країни. По, найдовша річка Італії, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року, йдеться в заяві.

"Ми знаходимося в ситуації дефіциту води, яка наростала із зими 2020-2021 років", - говорить експерт з клімату Массіміліано Паски з італійського науково-дослідного інституту CNR.

За його словами, потрібно відновити 500 мм у північно-західних районах: потрібно 50 днів дощу.

Крім того, рівень води в озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня, що дозволило дістатися невеликого острова Сан-Бьяджо на озері відкритим шляхом.

Однак останні прогнози погоди вказують на те, що найближчими днями в Альпах випадуть такі необхідні опади та сніг.

Нагадаємо, у липні минулого року Італія постраждала від найсильнішої за 70 років посухи та оголосила надзвичайний стан у районах, прилеглих до річки По, на частку яких припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни.