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Канал Мураева может попасть под санкции. СБУ готовит документы для СНБО

Автор: РБК-Украина

В санкционный список может попасть телеканал бывшего народного депутата Евгения Мураева. Сам политик в контактах с российскими спецслужбами замечен пока не был.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "НАШ" и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны, сообщают источники.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности рассмотрения санкций против телеканала "НАШ".

В то же время, по словам собеседника РБК-Украина в силовых структурах, персонально по Мураеву контакты с российскими спецслужбами пока не установлены.

Напомним, Министерство иностранных дел Британии обвинило Россию в намерениях создать в Украине "марионеточную" власть в рамках возможного вторжения.

Потенциальным лидером подконтрольной Кремлю власти, по данным Лондона, рассматривают бывшего народного депутата Евгения Мураева. Более подробно об этом в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности Украины